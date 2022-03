Amenda de 90.000 de lei pentru o firma din Ilfov care a amplasat fara autorizatie de afise cu Directia 5

Politistii locali au organizat, in ultima saptamana, o noua actiune de verificare a modului in care se respecta legislatia referitoare la amplasarea sistemelor publicitare in oras. Astfel, au fost efectuate verificari si s-au constatat nereguli in ceea ce priveste modul in care sunt amplasate afisele publicitare in special pe marile artere din municipiu, precum Calea Sagului, Liviu Rebreanu, Calea Martirilor, Calea Aradului, Gheorghe Lazar, Calea Torontalului, Circumvalatiunii. In urma actiunii ... citeste toata stirea