Amenda pentru parcare ilegala, schimbata cu avertisment fiindca "in zona nu sunt suficiente locuri de parcare"

Un timisorean amendat cu 500 de lei pentru ca a parcat pe spatiul verde a obtinut o sentinta prin care amenda a fost transformata in avertisment pentru ca in zona nu sunt suficiente locuri de parcare. Un sofer amendat in august 2021 cu 500 de lei pentru ca a parcat intr-o zona "destinata amenajarii spatiului verde" a cotestat in instanta sanctiunea aratand ca "in zona nu se mai gasesc locuri de parcare dupa orele 19:00, nefiind singurul care isi lasa masina pe aceste zone verzi".In prima ... citeste toata stirea