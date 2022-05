Amenintare cu bomba la Timisoara. Verificari antitero la un centru comercial si cercetari la o maternitate. Foto si video

TIMISOARA. Panica in plin centrul Timisoarei, dar si la o maternitate, dupa ce un barbat a sunat la 112 si le-a spus politistilor ca a amplasat o bomba 'la Bega'.CITESTE SI:Prinsi in timp ce goleau depozitul unei firme din Timisoara, in miez de noapte. Hoti luati pe sus si dusi in arestMai multe echipaje de pompieri, politie, jandarmi au fost trimise mai intai la complexul comercial Bega, aflat in plin centrul orasului.Magazinele au fost evacuate, iar zona complet izolata.Birgada Antitero ... citeste toata stirea