Amenzi de 105.000 lei aplicate de politistii locali unor persoane care au abandonat resturi din constructii pe centura Timisoarei, dar si celui care le-a predat deseurile

Politistii locali din cadrul Serviciului Protectia Mediului au aplicat astazi trei sanctiuni in valoare totala de 105.000 lei unor persoane care nu au respectat legislatia referitoare la depozitarea si predarea deseurilor. In fapt, politistii locali au constatat, in urma cu cateva zile, ca in zona intersectiei centura Timisoarei cu Drumul Boilor se afla abandonata o cantitate considerabila de deseuri provenind din constructii si reciclabile. In urma verificarilor specifice au fost identificate ... citește toată știrea