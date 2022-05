Amenzi de 800 de lei pentru doi tineri care faceau drifturi la Stadionul "Dan Paltinisanu"

In acest weekend, alti doi tineri soferi au fost amendati cu cate 800 de lei pentru ca faceau drifturi si isi turau motoarele masinilor in parcarea Stadionului "Dan Paltinisanu". Cei doi, de 32 si de 24 de ani, sunt din Bobda si, respectiv, Bucovat."Politistii locali aflati in patrulare in acest weekend, in zona Stadionului Dan Paltinisanu, au mai depistat doi tineri care se distrau turand motoarele autovehiculelor pe care le conduceau. Este vorba de doi tineri, de 32 si 24 de ani, cu ... citeste toata stirea