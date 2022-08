Amenzi de aproape 100.000 de euro, rupte de politisti la Timisoara si in judet, in ultimele zile. Cati soferi drogati ori beti au descoperit in trafic

TIMISOARA. S-au dat nu mai putin de 1.400 de amenzi in doar 4 zile, la Timisoara si in judet, in weekendul ce a trecut, dar si de Sfanta Maria, iar, in total, sanctiunile au depasit 480.000 de lei, adica aproape 100.000 de euro. Iar cele mai multe dintre ele au fost aplicate soferilor care au sfidat legea.Politsitii au participat la evenimentele organizate cu ocazia sarbatorii de Sfanta Maria si au facut controale pe soselele din intreg judetul.Nici de data aceasta nu au lipsit soferii ... citeste toata stirea