Inca de la finele anului 2020, ITM TIMIS, la initiativa dnei inspector sef Ileana Mogosanu, a intreprins o ampla actiune de verificare in randul angajatorilor care efectueaza transport alternativ. Provocarea a fost una de anvergura avand in vedere dificultatea sporita a verificarii unor angajatori cu sediul in Olanda, insa in urma unui efort sustinut, depus de catre inspectorii de munca din domeniul relatiilor de munca, aflati in subordinea dnei inspector sef Ileana Mogosanu, s-a ajuns la ... citeste toata stirea