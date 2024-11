Amenzi de peste 200 de mii de lei aplicate de politistii locali conducatorilor de autovehicule de mare tonaj care au circulat fara autorizatii in zone interzise din Timisoara

Politistii locali din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera au actionat, in ultima perioada, pentru verificarea si luarea masurilor legale in cazul autovehiculelor de mare tonaj care circula in zone in care acest lucru este interzis, fiind instalate indicatoare care restrictioneaza tonajul. De altfel, cu privire la aceste aspecte au fost primite si zeci de sesizari de la cetateni care reclama faptul ca astfel de autovehicule se deplaseaza pe strazile din oras fara a tine cont de indicatoare, ... citește toată știrea