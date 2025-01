Amenzi in valoare de 12.869.900 de lei aplicate de inspectorii de munca ITM TIMIS in anul 2024

Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Timis, coordonat de inspector sef jurist Ileana Mogosanu, au efectuat in cursul anului trecut 4.666 controale la angajatorii din judetul Timis, in domeniul relatiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca. In urma acestor controale au fost aplicate 3.984 sanctiuni dintre care 3.266 avertismente si 718 amenzi in valoare de 12.869.900 lei, venituri aduse bugetului de stat.Cu ocazia verificarilor din anul 2024, au fost ... citește toată știrea