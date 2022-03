Amenzi pentru tinerii din Timisoara care se distreaza efectuand derapaje si turandu-si excesiv motoarele masinilor

In noapte de vineri spre sambata, 25 spre 26 martie, politistii locali din Timisoara au amendat, in zona stadionului "Dan Paltinisanu", un sofer de 28 de ani care efectua derapaje si intoarceri bruste si accelera si frana brusc. Sanctiunea primita de acesta a fost de 800 de lei. In ultima perioada, si alti zece tineri au fost amendati pentru acelasi tip de comportament, spun reprezentantii Politiei Locale Timisoara."Politistii locali, aflati in patrulare in noaptea de vineri spre sambata, in ... citeste toata stirea