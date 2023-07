Politistii locali au actionat in cursul zilei de ieri in mai multe locatii din oras in care au existat sesizari ca persoane care se ocupa desfasurarea actelor de comert ambulant vand produse in conditii neconforme, pe jos, pe trotuar, fara niciun fel de autorizatie, in locuri nepermise si, in unele situatii, facand concurenta neloiala altor comercianti care detin toate documentele necesare.Astfel, in urma verificarilor, pe Bdul Regele Carol I, au fost aplicate un numar de cinci sanctiuni ... citeste toata stirea