Amenzile date de Jandarmerie dupa asaltul AUR de la Primaria Timisoara. George Simion a fost "primul amendat"

Jandarmeria Romana a dat 12 amenzi in valoare de totala de 44.000 de lei dupa asaltul AUR de la Primaria Timisoara de vineri, 14 ianuarie 2022. Potrivit subprefectului Ovidiu Draganescu, George Simion a fost "primul amendat". "Inspectoratul de Jandarmi Judetean Timis a aplicat primele amenzi in urma scandalului de ieri de la mitingul AUR si Noua Dreapta. In urma vizionarii filmarilor si fotografiilor operative cu ocazia patrunderii in sediul Primariei Municipiului Timisoara a membrilor AUR, au ... citeste toata stirea