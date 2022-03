Amenzile pentru lipsa rovinietei vor fi majorate

Guvernul a initiat un proiect de lege care vizeaza majorarea amenzilor aplicate in cazurile in care autovehiculele circula pe drumurile nationale fara rovinieta valabila. Potrivit executivului, numarul cazurilor in care s-au aplicat sanctiuni pentru lipsa rovinietei a crescut de peste doua ori comparativ cu situatia din 2015 si a ajuns la 734.143 in anul 2021. Amenzile nu au fost majorate din 2010.Proiectul de lege aprobat acum in sedinta de Guvern prevede modificarea anexei nr. 2 la ... citeste toata stirea