Amintiri de demult! Fostii bredicenisti marcheaza 40 de ani de la asamblarea primului pod pe cabluri din tara

Liceenii anilor '80 de la Liceul "Coriolan Brediceanu", care au participat la lucrarile de constructie a Podului Rutier Hobanat de la Agigea, vor aniversa in aceasta vara 40 de ani de la detasarea a doua clase de elevi in zona de lucrari a canalului.Podul este parte a complexului de constructii pentru amenajarea celor aproape 96 de km ai Canalului Dunare-Marea Neagra construit intre portul dunarean Cernavoda si porturile de la Marea Neagra Constanta si Navodari, in perioada anilor 1976 si 1984. ... citeste toata stirea