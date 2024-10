Amnistie fiscala pentru timisoreni, pana in 25 noiembrie

Directia Fiscala a Municipiului Timisoara reaminteste contribuabililor ca anularea majorarilor de intarziere aferente impozitelor restante la 31 august 2024 se opereaza doar in baza unei cereri si in anumite conditii. Astfel, dobanzile si penalitatile vor fi anulate, cu conditia achitarii obligatiilor fiscale principale pana la data de 25 noiembrie 2024. Pana in prezent, 20 de persoane fizice si 9 persoane juridice au solicitat anularea accesoriilor fiscale.Cererile pentru obtinerea ... citește toată știrea