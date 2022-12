An bun! Noi titluri de vicecampion national pentru iepurii lui Lucian Onujec

Cunicultorul Lucian Onujec a participat in aceasta luna la Expozitia Nationala a Romaniei, care a avut loc la Romexpo, in Bucuresti.Lugojeanul a prezentat la eveniment o colectie de iepuri urias gri german, exemplare care reprezinta cartea de vizita a crescatoriei sale."La Bucuresti am dus o femela si trei masculi, care au obtinut un total de 384,5 puncte, fiind astfel vicecampioni nationali la colectie. La masculul cel mai bun am obtinut 97 de puncte, la egalitate cu campionul national, un ... citeste toata stirea