Anca Micsa Oprea pune punct activitatii de City manager, dar si parcursului politic din REPER

Punct si de la capat! City managerul Anca Micsa Oprea paraseste zona politica, dar ramane un tehnocrat. "Astazi inchid un capitol important din viata mea, mandatul de Administrator Public al Municipiului Lugoj, dar si parcursul meu politic din partidul REPER", ne-a declarat Micsa in data de 30 septembrie anul curent.Dezamagita de REPER-ul lui Ciolos"Am intrat in politica acum 5 ani, alaturi de cativa oameni exceptionali, profesionisti in domeniile lor, cum este Raul Olajos. Impreuna cu Raul ... citește toată știrea