Anca, o tanara mama de 35 de ani, a murit dupa o lupta cumplita cu cancerul

O tanara de 35 de ani, din Timisoara, a murit dupa o lupta nemiloasa cu o tumoare canceroasa. Anca Molnar s-a stins din viata in aceasta dimineata sub privirile familiei.In urma cu un an, Anca a descoperit acest diagnostic nemilos si a luptat cu toate armele pentru a nimici boala. Tanara, de profesie make-up artist si tehnician de micropigmentare al sprancenelor, a mers in Istanbul pentru a se trata. Oamenii din mediul online au organizat o strangere de fonduri pentru a-o sustine in operatia ... citește toată știrea