Incidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 18, in Bulgarus, judetul Timis. Pacientul, un barbat de 66 de ani a mers la cabinetul medical din localitate si a avut o discutie in contradictoriu cu medicul, o femeie de 39 de ani.In timpul discutiei, doctorita si-ar fi pierdut cumpatul, spun politistii. L-a batut pe barbat atat in cabinet, cat si afara.Politistii timiseni s-au deplasat la fata locului si au deschis ... citeste toata stirea