Ancheta de la Centrele de Permanenta a ajuns in etapa concluziilor: 12 se inchid, pentru altele se cere reorganizarea

Comisia constituita de Prefectura Timis pentru analiza activitatii Centrelor de Permanenta Medicale din judet a terminat verificarile si a tras concluziile. Iar acestea spun ca ar fi fost constituit un prejudiciu de 1,3 milioane de lei. Conform statisticilor, numai in Timis existau 47 din cele 355 de asemenea centre deschise la nivel national."In luna aprilie am demarat o actiune extinsa de control in cele 47 de centre de permanenta. Rezultatele au fost socante. In Timis avem 47 de asemenea ... citeste toata stirea