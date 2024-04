Ancheta de proportii dupa ce aproape o suta de monumente din doua cimitire din Timis au fost distruse

Politistii din Faget au inceput o ancheta de proportii dupa ce aproape o suta de monumente funerare au fost distruse in localitatea Remetea Lunca, comuna Manastiur.Politistii au deja un cerc de suspecti si fac verificari. 91 de monumente au fost distruse in cimitirul ortodox, iar alte sase au fost distruse in cimitirul penticostal, au anuntat oamenii legii."Azi, in jurul orei 12:30, politistii Sectiei 10 Rurale Faget au fost sesizati cu privire la faptul ca in Remetea-Lunca din ... citește toată știrea