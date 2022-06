Ancheta din cazul unui mafiot italian din gruparea Ndragheta Calabreza, extinsa in Romania

Politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Timisoara, au realizat joi, 30 iunie 2022, doua perchezitii la sediile a doua firme din Timisoara. Perchezitiile sunt facute in dosarul unui mafiot din gruparea "Ndragheta Calabreza", arestat in Italia. "Avand in vedere faptul ca la data de 28 noiembrie 2018 in Italia, a fost arestat un barbat, deoarece acesta s-a folosit de interpusi dispusi sa-si asume calitatea de titulari ... citeste toata stirea