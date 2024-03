Ancheta intr-un liceu din Lugoj dupa ce trei elevi s-au filmat in timp ce trag pe nas un praf alb

Scene halucinante surprinse in toaleta unei scoli din Timis. Un grup de elevi s-a filmat in timp ce zdrobesc o pastila, iar apoi copiii se prefac ca trag pe nas praful cu ajutorul unui pai de hartie.Trei fete si un baiat au luat o pastila de paracetamol si au zdrobit-o, dupa care s-au prefacut ca trag pe nas praful rezultat, cu ajutorul unor paie de hartie, in toaleta unui liceu din Lugoj. Mai mult, mandri de ei, au si filmat intreaga isprava si au postat imaginile pe o retea de socializare. ... citește toată știrea