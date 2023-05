Dupa zile si nopti de cautari, trupul lui Andrei Bilibok, Andras cum mai era cunoscut, a fost scos din apele Muresului.Cronologia acestei tragedii este sfasietoare mai ales in contextul sarbatorilor care au fost si care ar fi urmat sa fie pentru cei din familiile surorilor Alina Luca si Ana Bilibok. In data de 16 aprilie, mama celor doua surori punea cateva poze cu intreaga familie care ii este in tara, altii fiind plecati in strainatate.In poze apareau Alina si Ana, dar si Eduard, cel care ... citeste toata stirea