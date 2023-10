Demonstatie emotionanta de virtuozitate oferita printr-un proiect UPT in colaborare cu Asociatia Salvati Patrimoniul TimisoareiMaestrul pianist cu origini timisorene, Andrei Ivanovich a oferit saptamana aceasta un recital de pian desosebit si emotionant, prin proiectul Universitatii Politehnica Timisoara, Capitalizing on urban culture by promoting cultural heritage and cultural entrepreneurship. Evenimentul a fost posibil datorita implicarii Asociatiei Culturale Salvati Patrimoniul Timisoarei, ... citeste toata stirea