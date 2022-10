Aneta si Ramzi Hraga, impreuna cu fetita lor, sunt o familie fericita care traieste in Bodensee, "unde altii isi fac concediul". Amandoi sunt medici: Aneta este rezidenta pe medicina de interne, iar Ramzi a ales radiologia. Au absolvit amandoi Facultatea de Medicina din Arad, Aneta in 2017 si Ramzi in 2018, sectia franceza. In 2016 au aplicat pentru o bursa ERASMUS+, si au ajuns in Germania, in practica la o clinica de dializa. De acolo pana la decizia de a face cea mai mare schimbare din viata ... citeste toata stirea