Angajari! Se cauta personal pentru Scoala Profesionala Speciala Buzias

Scoala Profesionala Speciala Buzias, cu sediul in incinta Centrului Educativ Buzias, cauta personal didactic pentru anul scolar 2024-2025.Pentru obtinerea avizului din partea unitatii, cererile pot fi depuse la sediul institutiei in intervalul orar 8-15 sau pe adresa de e-mail crbuzias@anp.gov.ro.Scoala Profesionala Speciala, Buzias are misiunea de a educa tinerii si de a le dezvolta spiritul moral - civic, respectand egalitatea de sanse in pregatirea lor. Incurajarea elevilor sa-si dezvolte ... citește toată știrea