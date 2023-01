Angajat al Aeroportului din Timisoara, gasit decedat in propriul birou

Un angajat al Aeroportului International "Traian Vuia" din Timisoara, a fost gasit decedat in biroul sau de la aeroport, unde ar fi ramas sa lucreze peste program.Incidentul a avut loc in noaptea de sambata (21 ianuarie 2023) spre duminica (22 ianuarie 2023). Barbatul de 62 de ani, fost angajat SRI, specialist IT, trebuia sa iasa dintr-o tura de 12 ore, dar a ramas la birou in afara orelor de program. Duminica dimineata, vazand ca barbatul nu a ajuns acasa si nici nu raspunde la telefon ... citeste toata stirea