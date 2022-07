Angajat ISU acuzat pe nedrept ca a furat un laptop. Lectia primita de reclamagiu

Un barbat din Arad a fost condamnat la noua luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pentru inducerea in eroare a organelor judiciare pentru ca a formulat o plangere impotriva unui angajat ISU doar ca sa se razbune pe el. Totul a inceput in 12 august 2019, cand reclamantul a depus o plangere penala impotriva unui angajat ISU Arad, acuzandu-l ca in data de 25 august 2018 i-a furat un laptop din casa. Plangerea penala a fost depusa la Parchetul Judecatoriei Lipova, dar pentru ca ... citeste toata stirea