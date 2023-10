Potrivit surselor Antena 3 CNN, liderul plantatiei de cannabis descoperita de DIICOT in judetul Timis, ar fi fost fiul unui fost lider de sindicat al Apelor Romane.Politistii DIICOT din Timisoara au descoperit joi, o cultura outdoor de cannabis, pe o suprafata de aproximativ 3.000 - 4.000 de metri patrati, in apropierea raului Poganis, la Sacosu TurcescPlantele erau ascunse intr-o zona de vegetatie deasa si erau udate cu un sistem extins de irigatii, construit in preajma unui rau. In urma ... citeste toata stirea