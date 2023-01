Angajatorii din Timis, amendati daca nu acorda concediul de ingrijitor

Concediul de ingrijitor poate avea o durata de cel mult cinci zile lucratoare pe an si poate fi acordat de angajator, la cerere, salariatilor care ingrijesc ori sprijina o ruda sau o persoana care sta in aceeasi gospodarie cu acestia si are probleme grave de sanatate."Ordinul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Sanatatii nr.2172/3829/2022 stabileste regulile dupa care se acorda concediul de ingrijitor, respectiv actele pe care salariatii care au beneficiat de acest ... citeste toata stirea