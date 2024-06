Angajatul Piete SA, care a accidentat o femeie in timp ce conducea baut si fara permis, a fost retinut

O tanara in varsta de 35 de ani a ajuns la spital in urma unui accident produs miercuri, 19 iunie 2024, pe strada Iosif Nemoianu din Timisoara. Ea a fost lovita de o autoutilitara condusa de un sofer care urcase baut la volan.Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in momentul in care un barbat, in varsta de 60 de ani, care conducea o autoutilitara pe strada Iosif Nemoianu dinspre strada Coriolan Brediceanu inspre bld. Regele Carol I, a dat peste o femeie in varsta de 35 de ani, care ... citește toată știrea