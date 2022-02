ANI a sesizat procurorii dupa ce a constatat ca mai multi politisti nu au declarat venituri din jocuri de noroc in valoare totala de peste 200.000 de lei

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat ca mai multi politisti nu au declarat venituri din jocuri de noroc in valoare totala de peste 200.000 de lei, in aceste cazuri fiind sesizati procurorii. De asemenea, un alt politist este cercetat pentru ca nu ar putea justifica aproape 100.000 de lei, diferenta intre averea dobandita si veniturile realizate.Astfel, Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 99.104 lei intre averea ... citeste toata stirea