Aniversare NetAP! Zece ani si 11.000 de sterilizari ale cainilor si pisicilor, la Lugoj

Se implinesc zece ani de cand organizatia elvetiana cu activitate internationala NetAP-Network for Animal Protection are pe lista de obiective sa sprijine animalele cu si fara stapan din Lugoj.Intre anii 2012 si 2022, prin intermediul acesteia, in colaborare cu cabinetul veterinar al medicului Marius Ragobete, s-au efectuat peste 11.000 de sterilizari ale cainilor si pisicilor din municipiu."Este extrem de important ca oamenii sa inteleaga importanta sterilizarii. Cu ajutorul ei prevenim ... citeste toata stirea