ANM a actualizat avertizarile pentru weekend: Cod portocaliu de instabilitate atmosferica si ploi abundente in Banat

Meteorologii au actualizat atentionarea emisa pentru ziua de sambata, anuntand temperaturi ridicate si disconfort termic in perioada urmatoare in zonele de sud si sud-est si local in nord-vest, unde se vot atinge temperaturi maxime de pana la 37 de grade Celsius. Banatul, Oltenia, sudul Crisanei si sud-vestul Transilvaniei se vor afla sub Cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata si ploi abundente, in timp ce in Banat, apoi in jumatatea sud-vestica a tarii este valabil un Cod ... citeste toata stirea