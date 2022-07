Ansamblul "Lugojana", intre Carnavalul din Tunisia si Festivalul Inimilor

Asa cum am mai anuntat, Ansamblul "Lugojana" a participat la a opta editie a Festivalului Yasmine Hammamet Carnaval, desfasurat in Tunisia in perioada 21-28 iunie."Lugojana a adus in Tunisia farmecul folclorului nostru, de la ritmul tobelor din zona Fagetului, la brau, ardeleana si traditionalele masti din zona Vaslui. Multumesc pentru recuzita colegului si prietenului meu, coregraful Virginel Solomon! Multumim dansatorilor, pentru ca au rezistat, la peste 35 gradeC, purtand traditionalele ... citeste toata stirea