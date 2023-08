Ca o rasplata de peste un an de activitate de mare succes, ansamblul simbol al comunei Parta din judetul Timis intitulat "Tezaur Banatean" a fost trimis in cantonament la Garana cu sprijinul Primariei si Consiliului Local Parta si al primarului Daniel Dragan, "fara de care aceasta iesire nu ar fi fost posibila", sustin membrii ansamblului."Am incununat munca noastra artistica de pana acum cu o deplasare in judetul Caras-Severin !Astfel, a fost o recunoastere si o rasplata pentru munca ... citeste toata stirea