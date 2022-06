"Antinostalgia" - expozitie de fotografii si colaje-manifest in galeriile Muzeului de Arta

Nu de putine ori, in contextul economic actual, ne este dat sa auzim persoane adulte care isi exprima nostalgia fata de perioada comunista. O epoca in care libertatea era ingradita, cenzura ridicata la rang de cinste, iar frica de "uneltele" securitatii pusese stapanire pe sufletele multor romani. Desigur a fost si un interval de timp in care oamenii primeau loc de munca, locuinta de la stat si cu mici aranjamente cumparau pe sub tejghea anumite produse care astazi se strica la modul oficial pe ... citeste toata stirea