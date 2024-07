Antrenorul Ion V. Ionescu - Jackie - a incetat din viata la 88 de ani

Fostul antrenor al echipei Politehnica Timisoara a ramas in analele fotbalului romanesc ca fiind singurul antrenor din Romania care a pregatit echipe in toate esaloanele fotbalistice, de la campionatul comunal, judetean, orasenesc, Divizia C, B, A, lot national, copii, juniori si tineret.Ramane un simbol pentru Politehnica Timisoara si pentru oras. Mai presus de rezultate, in sufletul suporterilor alb-violeti a contat verticalitatea lui Jackie Ionescu si lupta dreapta impotriva fostelor echipe ... citește toată știrea