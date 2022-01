Anul 2022 aduce pentru Consiliul Judetean Timis un buget total de aproape 600 de milioane de lei

Investitii semnificative in domeniul sanatatii si al infrastructurii rutiere, in domeniul patrimoniului, dar si burse mai mari pentru copii cu nevoi speciale, toate aceste capitole sunt incluse cu sume semnificative, mai mari ca in anul precedent, in bugetul Consiliului Judetean Timis pe anul 2022. Valoarea totala a acestuia este in valoare de 584,6 milioane de lei, a anuntat joi presedintele institutiei, Alin Nica. Sectiunea de functionare va consuma 3901 milioane de lei, iar cea de dezvoltare ... citeste toata stirea