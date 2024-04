"Anul agricol 2024 este foarte greu!". Interviu cu Ianco Zifceac, unul dintre fondatorii MaxAgro

Domnule Ianco Zifceac, care credeti ca sunt riscurile din agricultura romaneasca, in 2024?Anul agricol 2023 - 2024 este foarte greu. Nu are rost sa ne ascundem. Trebuie sa recunoastem acest fapt. Cea mai mare amenintare este preconizata a fi seceta care se anunta ca va lovi Romania, desi pana in luna aprilie, a fost un an agricol perfect din punct de vedere pedologic.Au fost ploi, a fost si caldura, iar plantele s-au dezvoltat excelent. Pana acum, semnele sunt ale unui an bun. Nu a fost ... citește toată știrea