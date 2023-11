INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu sediul in Craiova, str. Tufanele, nr. 1, jud. Dolj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1210/1993, avand CUI RO 4175676, organizeaza in data de 29.11.2023, ora 12, la adresa din Craiova, str. Tufanele nr. 1, jud. Dolj, licitatie competitiva deschisa cu strigare, pentru vanzarea participatiei de 2,37% din capitalul social, detinuta de INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. la ELBA S.A., respectiv 39.628 actiuni.Vanzarea se face pentru participatia ... citeste toata stirea