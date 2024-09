ANUNTPRIVIND ORGANIZAREA LICITATEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL- TEREN IN SUPRAFATA DE 7.486 MP, CF NR. 400626, NR. CADASTRAL 5545/3/1/0/3/2,PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI CHEVERESU MARE1.Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Comuna Cheveresu Mare, cu sediul in comuna Cheveresu Mare, strada Principala, Nr.277, judetul Timis, cod fiscal 5815226, tel./fax: ... citește toată știrea