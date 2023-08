Anuntul izbavitor vine de la Bucuresti, mai exact de la Compania Nationala de Investitii (CNI). Dupa ce s-a vehiculat ca, pentru a limita deficitul bugetar, guvernul ia in calcul inghetarea investitiilor in infrastructura sportiva pentru o perioada de un an, se pare ca nu avem nimic concret in acest sens si ca investitiile merg mai departe."La noi nu a ajuns nimic. A fost o discutie care a aparut in spatiul public, am mai facut referire la acest subiect si am spus ca, atat timp cat nu avem ... citeste toata stirea