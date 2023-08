ANUNT PUBLICPrimaria Orasului Sannicolau Mare aduce la cunostinta cetatenilor interesati faptul ca, in baza H.C.L. nr. 93 din 26.07.2023, scoate la licitatie publica inchirierea a doua spatii in suprafata de 9 mp, spatii situate in incinta pietei Agroalimentare, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Sannicolau Mare. Spatiile sunt in proprietatea Orasului Sannicolau Mare, domeniul public si administrarea ... citeste toata stirea