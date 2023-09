ANUNT PUBLICPrimaria Orasului Sannicolau Mare aduce la cunostinta cetatenilor interesati faptul ca, in baza H.C.L. nr. 108 din 23.08.2023, scoate la licitatie publica inchirierea unei constructii in suprafata de 65 mp, situata in zona de nord a orasului langa dig Mures, Sannicolau Mare. Constructia este in proprietatea Orasului Sannicolau Mare, domeniul public si administrarea Consiliului Local, pentru ... citeste toata stirea