ANUNT PUBLIC

Primaria Orasului Sannicolau Mare aduce la cunostinta cetatenilor interesati faptul ca, in baza H.C.L. nr. 34 din 09.03.2015, respectiv HCL 48 DIN 26.03.2024, scoate la licitatie publica inchirierea a doua spatii in suprafata de 16 mp, respectiv 37,19 mp situate pe str. Victor Babes nr. 2, respectiv str. Calea lui Traian nr. 1 (in cladirea Policlinicii), Sannicolau Mare, pentru desfasurarea de activitati economice, respectiv activitati de psihologie, ... citește toată știrea