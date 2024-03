Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

"Comuna Ghilad", titulara a proiectului "Modernizarea sistemului de alimentare cu apa si extinderea sistemului de canalizare menajera in localitatea Ghilad, Comuna Ghilad, Judetul Timis", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizarea sistemului de alimentare cu apa si extinderea sistemului de canalizare menajera in localitatea Ghilad, Comuna Ghilad, Judetul ... citește toată știrea