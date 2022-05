"Apa la plamani", cauzata de o infectie respiratorie, dar si de alte boli mult mai grave

Ce este pleurezia sau "apa la plamani"? Inseamna formarea de lichid in exces fata de normal intre plaman si peretele toracic (format din coaste, muschi, vase de sange etc).Aceasta acumulare de lichid in exces, provine sau se formeaza in general din cauza unor infectii respiratorii. Pot exista insa si alte cauze, printre care se numara TBC-ul, cancerul malign, pneumonii netratate, insuficienta cardiaca, artrita reumatoida, sarcoidoza, embolismul pulmonar, bronsita, infectia cu HIV si chiar ... citeste toata stirea