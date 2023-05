Administratia judeteana a semnat in data 18 mai doua contracte care vizeaza investitii in retelele de apa si canalizare in valoare aproape 50 de milioane lei.Proiectele vizeaza imbunatatirea infrastructurii de apa si canalizare din judet, fiind derulate prin intermediul operatorului regional Aquatim."Cele doua contracte semnate astazi sunt de valori considerabile pentru localitatile in care se vor implementa. Astfel, suma de 11,5 milioane de lei fara TVA este alocata pentru proiectarea si ... citeste toata stirea